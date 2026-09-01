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Мировое обозрение

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В Германии электростанцию атаковали самодельными ракетами

В Германии электростанцию атаковали самодельными ракетами

В Бранденбурге совершено нападение на объект энергетической инфраструктуры: неизвестные атаковали подстанцию Турно-Прейлак, обеспечивающую выдачу мощности одной из крупнейших угольных электростанций региона — Йеншвальде.

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