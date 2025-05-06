Прокуратура Москвы напомнила об уголовной и административной ответственности за незаконный запуск БПЛА

Прокуратура Москвы предупреждает о последствиях за несанкционированный запуск летательных аппаратов Прокуратура Москвы напоминает о возможной ответственности за несанкционированный запуск любых летательных аппаратов в воздушном пространстве столицы.
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