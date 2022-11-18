Смейся до слёз

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14 фото, которые мы увидели и не можем перестать о них думать

14 фото, которые мы увидели и не можем перестать о них думать

Наверняка у вас тоже так бывает: когда собираешься быстро пролистать ленту новостей в соцсети, или быстро закрываешь всплывающее окно, но глаза уже успели зацепиться за какую-то картинку, и вот ты уже не можешь перестать думать об увиденном.

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