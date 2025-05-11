Великобритания объединит оборону с ЕС

ЕС и Великобритания на начавшейся неделе представят совместный пакт об обороне и безопасности. В рамках договоренности островное государство, не входящее в союз, станет частью европейской оборонной политики, пишет британская газета .
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