В Ростове спустя 2 месяца после урагана не ходят троллейбусы

В донской столице спустя два месяца после разгула стихии так и не удалось наладить работу всего троллейбусного парка.
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