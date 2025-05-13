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Мирошник: от ударов ВСУ за время перемирия погибли шесть мирных жителей РФ

Мирошник: от ударов ВСУ за время перемирия погибли шесть мирных жителей РФ

По меньшей мере шесть мирных жителей погибли в результате ударов, нанесённых ВСУ по российской территории за время перемирия, объявленного Россией по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

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