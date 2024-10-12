Группа компаний «ИнтерСтрой» провела для партнеров брокер-тур по своим объектам. Сотрудники агентства недвижимости посетили самые привлекательные с инвестиционной точки зрения объекты застройщика - ЖК «Кубики», ЖК «ЦентрПарк» и апарт-комплекс «Ола-апарт» в Евпатории, КК «Лучистое» в Алуште.