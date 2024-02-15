Экс-главе самарского МЧС Олегу Бойко продлили арест

Под стражей оставили также двух взяткодателей.В Басманном районном суде Москвы вечером 14 февраля рассмотрели ходатайство следствия о продлении ареста экс-главе ГУ МЧС России по Самарской области Олегу Бойко по делу о 25-миллионной взятке.