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Экс-главе самарского МЧС Олегу Бойко продлили арест

Экс-главе самарского МЧС Олегу Бойко продлили арест

Под стражей оставили также двух взяткодателей.В Басманном районном суде Москвы вечером 14 февраля рассмотрели ходатайство следствия о продлении ареста экс-главе ГУ МЧС России по Самарской области Олегу Бойко по делу о 25-миллионной взятке.

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