Иноагенты. Фильм Аркадия Мамонтова

Сотни физических лиц и организаций включает сегодня реестр иностранных агентов. Что ими движет? На какие средства существуют и почему их так опекают западные дипломаты и спецслужбы? Об этом в фильме-расследовании Аркадия Мамонтова «Иноагенты».