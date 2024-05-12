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Иноагенты. Фильм Аркадия Мамонтова

Сотни физических лиц и организаций включает сегодня реестр иностранных агентов. Что ими движет? На какие средства существуют и почему их так опекают западные дипломаты и спецслужбы? Об этом в фильме-расследовании Аркадия Мамонтова «Иноагенты».

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Ирина Черных
Женщина, с чудовищной фамилией, не называет Путина президентом, - как теперь с этим жить)))
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