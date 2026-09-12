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FiNE NEWS

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В США заявили о попытках демократов демонизировать Россию на протяжении десяти лет

Член Палаты представителей США Анна Паулина Луна, республиканка от штата Флорида, заявила, что Демократическая партия на протяжении десяти лет, начиная с 2016 года, проводила политическую кампанию с целью демонизации России.

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