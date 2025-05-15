Названа причина страшной гибели суперяхты известного богача

Суперяхта Bayesian, принадлежавшая покойному технологическому магнату Майку Линчу, затонула у итальянских берегов после того, как на нее налетел ветер со скоростью около 117 км/ч, который вывел судно за пределы устойчивости и вызвал затопление правого борта, говорится в предварительном отчете ….