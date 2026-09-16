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Царьград

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Убийца пенсионерки из Плесецка получил 12 лет спустя 29 лет

Убийца пенсионерки из Плесецка получил 12 лет спустя 29 лет

Плесецкий районный суд заочно приговорил фигуранта дела о разбойном нападении и убийстве, произошедших в 1996 году.

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