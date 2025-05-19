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Поплавская не сдержала эмоций и слов: высмеяла депутата Милонова, который якобы с отвращением смотрел «Евровидение», на котором нет российских исполнителей

Поплавская не сдержала эмоций и слов: высмеяла депутата Милонова, который якобы с отвращением смотрел «Евровидение», на котором нет российских исполнителей

Поплавская не сдержала эмоций и слов: высмеяла депутата Милонова, который якобы с отвращением смотрел «Евровидение», на котором нет российских исполнителей Ольга БезродняяИзвестная актриса и общественный деятель Яна Поплавская не оставила без внимания недавние высказывания депутата Государственной Думы Виталия Милонова, который 17 мая выразил своё мнение о международном песенном конкурсе «Евровидение».

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