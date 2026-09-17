Российские суды за 2025 года и шесть месяцев 2026-го удовлетворили иски прокуроров об обращении в доход государства имущества коррупционеров на сумму свыше 3 трлн рублей, сообщил генпрокурор РФ Александр Гуцан, , выступая на XI заседании Межгосударственного совета по противодействию коррупции в Минске.
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