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Несекретные материалы

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Российские суды за 2025 года и шесть месяцев 2026-го удовлетворили иски

Российские суды за 2025 года и шесть месяцев 2026-го удовлетворили иски прокуроров об обращении в доход государства имущества коррупционеров на сумму свыше 3 трлн рублей, сообщил генпрокурор РФ Александр Гуцан, , выступая на XI заседании Межгосударственного совета по противодействию коррупции в Минске.

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