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Lenovo представила игровой ноутбук Legion Y9000K 2024

Lenovo представила игровой ноутбук Legion Y9000K 2024

Компания Lenovo представила свой новый игровой ноутбук под названием Legion Y9000K 2024. Он оснащен процессором Intel Core i9-14900HX (125 Вт) и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090 (16 ГБ, 175 Вт), пишет iXBT.

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