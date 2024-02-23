Lenovo представила игровой ноутбук Legion Y9000K 2024

Компания Lenovo представила свой новый игровой ноутбук под названием Legion Y9000K 2024. Он оснащен процессором Intel Core i9-14900HX (125 Вт) и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090 (16 ГБ, 175 Вт), пишет iXBT.
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