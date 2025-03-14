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Царьград

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Россия – "экзистенциальная угроза": В ЕС придумали схему глобального возрождения военпрома

Россия – "экзистенциальная угроза": В ЕС придумали схему глобального возрождения военпрома

В Евросоюзе придумали схему глобального возрождения военной промышленности. Инвестировать планируется в семь ключевых направлений: от БПЛА до высоких технологий.

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