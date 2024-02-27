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Гладков: ВСУ убили дроном-камикадзе три человека в Белгородской области

Гладков: ВСУ убили дроном-камикадзе три человека в Белгородской области

В Белгородской области вооруженные силы Украины (ВСУ) дроном-камикадзе убили трех мирных жителей.Губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил о том, что атаку враги совершили по машине строителей на окраине села Почаево Грайворонского городского округа.

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