Гладков: ВСУ убили дроном-камикадзе три человека в Белгородской области

В Белгородской области вооруженные силы Украины (ВСУ) дроном-камикадзе убили трех мирных жителей.Губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил о том, что атаку враги совершили по машине строителей на окраине села Почаево Грайворонского городского округа.