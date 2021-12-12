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Народная медицина

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Свежие комментарии

  • Яковлева Ирина (Моисеева)
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Почему астаксантин необходим для организма и в каких продуктах содержится

Почему астаксантин необходим для организма и в каких продуктах содержится

Этот компонент — настоящий дар водных глубин, который несет огромную пользу для здоровья человека. В чем же секрет его силы? И в каких продуктах его больше всего? Астаксантин — тот самый антиоксидант, который не вырабатывается в нашем организме, то есть получить его мы можем только из специальных добавок или продуктов питания.

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