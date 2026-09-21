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Царьград

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Силуанов заявил о готовности России к "адским санкциям" США

Силуанов заявил о готовности России к "адским санкциям" США

Министр Антон Силуанов на Московском финансовом форуме заявил, что Россия выработала иммунитет к "адским санкциям" США.

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