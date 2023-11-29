Ученая из Стэнфорда утверждает, что древние греки предсказали появление роботов 

Историк из Стэнфордского университета, доктор Адриенн Майор, представила свою новую книгу «Боги и роботы», в которой утверждает, что древние греки предсказывали появление роботов и других технологических инноваций в своих мифах.
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