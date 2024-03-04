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В ночь с 3 на 4 марта российские войска поразили ряд объектов в тыловой зоне ВСУ

В ночь с 3 на 4 марта российские войска поразили ряд объектов в тыловой зоне ВСУ

 Сегодня 1,3K прочитали В ходе ночных операций с 3 на 4 марта, российские вооруженные силы нанесли ряд ударов по объектам в тылу украинских формирований.

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