В РФ оцифровали артефакты из Храма Василия Блаженного

Сотрудник Сколтеха и Института искусственного интеллекта AIRI вместе с коллегами из Государственного исторического музея с помощью собственной технологии создали трехмерную реконструкцию объектов из Храма Василия Блаженного.
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