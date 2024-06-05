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В РФ оцифровали артефакты из Храма Василия Блаженного

В РФ оцифровали артефакты из Храма Василия Блаженного

Сотрудник Сколтеха и Института искусственного интеллекта AIRI вместе с коллегами из Государственного исторического музея с помощью собственной технологии создали трехмерную реконструкцию объектов из Храма Василия Блаженного.

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