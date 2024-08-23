"Уставы пишутся кровью": Захват заложников напомнил о главной проблеме колоний

В

Валерий

К "А" он никакого отношения не имеет. Информация к размышлению: из биографии - Скандалы В июне 2016 года Рузский районный суд обязал Клинцевича оплатить общественной организации «Инвалиды войны» 285 тыс. рублей, в которые ей обошлось пребывание политика со своими родными в Центре восстановительной терапии для воинов-интернационалистов им. М. А. Лиходея («Русь»). Клинцевичи в ходе пребывания в санатории в декабре 2014 года находились там бесплатно, обещая позже предоставить рекомендации врача (условие для бесплатного обслуживания), в дальнейшем так и не прислав денег или направлений[27]. Деньги были взысканы с помощью суда[28]. 27 июня 2017 года Верховный суд отменил решение Рузского районного суда и определение Московского областного суда как вынесенные с нарушением норм процессуального и материального права. Газета «Коммерсантъ» подчеркивала, что самым громким конфликтом, с которым был связан Франц Клинцевич, оказался его спор с руководителем организации инвалидов войны в Афганистане Андреем Чепурным. В апреле 2017 года господин Чепурной пожаловался президенту Владимиру Путину на «многочисленные проверки», якобы инициированные Францем Клинцевичем. При этом господин Чепурной утверждал, что сенатор прислал ему письмо, в котором намекал на свои связи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, которого якобы называл «преемником президента». Господин Клинцевич заявил, что «никаких писем с указанием преемника президента» не рассылал, и назвал письма «подделками». В окружении спикера тогда дистанцировались от скандала, назвав обоих спорщиков «контуженными»[29]. 7 февраля 2018 года в интервью агентству «Интерфакс» Клинцевич заявил, что сирийский спецназ находится на месте крушения обломков российского штурмовика Су-25СМ, сбитого радикальными исламистами в провинции Идлиб[30]. «Поскольку спецназ находится на месте гибели лётчика, в его распоряжении есть обломки самолёта»,— подчеркнул он тогда, добавив, что, по неофициальной информации, самолёт сбили из ПЗРК «Игла». В тот же день «РИА Новости» опровергло заявления Клинцевича, процитировав неназванного высокопоставленного собеседника в российском военном ведомстве: «Пустословные заявления со стороны, не имеющие никакого отношения к реальности, только вредят, а не помогают делу»[31]. 5 апреля 2018 года СМИ опубликовали письмо находящегося в «Лефортово» бывшего главы службы безопасности Бориса Березовского Сергея Соколова, в котором он признался в фальсификации компрометирующих сведений в отношении руководителя «Тольяттиазота» Вячеслава Суслова и спикера Госдумы Вячеслава Володина[32][33]. В качестве возможного заказчика эксперты называли Франца Клинцевича[источник не указан 450 дней]. Состояние семьи Клинцевичей оценивается в 200 млн долларов. Имеет недвижимость в Южной Европе, на островах Эгейского моря. Неоднократно был замечен в обществе лидера Солнцевской ОПГ Сергея Михайлова.