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Политолог объяснил просьбу Польши о ядерном оружии желанием понравиться США

Политолог объяснил просьбу Польши о ядерном оружии желанием понравиться США

Просьбу правящей партии Польши «Право и справедливость» и ее лидера Ярослава Качиньского о размещении на территории страны ядерного оружия США следует рассматривать в контексте выборов в польский парламент, которые пройдут осенью этого года.

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