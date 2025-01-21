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Упражнения, которые выполняются под наблюдением, могут помочь людям с болезнью сердца чувствовать себя лучше

Университет Гранады в сотрудничестве с Университетом Кастилии-Ла-Манчи и Медицинским центром Университета Радбауд (Нидерланды) провел исследование, которое показало, что контекст выполнения физических упражнений играет ключевую роль в улучшении психического здоровья и качества жизни пациентов с ишемической болезнью сердца.

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