Правительство отметило вклад волонтеров Сбера в достижение национальных целей России

Пресс-служба Сбера Вице-премьер Чернышенко вручил благодарность корпоративным волонтерам Сбера Николай Корсаков Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко вручил благодарность команде корпоративных волонтеров Сбера, сообщает пресс-служба банка.
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