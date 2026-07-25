МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 743 подписчика

Правительство отметило вклад волонтеров Сбера в достижение национальных целей России

Правительство отметило вклад волонтеров Сбера в достижение национальных целей России

Пресс-служба Сбера Вице-премьер Чернышенко вручил благодарность корпоративным волонтерам Сбера Николай Корсаков Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко вручил благодарность команде корпоративных волонтеров Сбера, сообщает пресс-служба банка.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии