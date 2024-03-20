Китайцы массово жалуются на Chery Tiggo 8 Plus: какой толк в атмосферной подсветке, если её почти не видно?

Китайцы продолжают жаловаться на кроссовер Chery Tiggo 8 Plus: если в прошлый раз (совсем недавно — всего месяц назад) была масса претензий по поводу того, что информационно-развлекательная система годами не получает никаких обновлений, то сейчас под огнем атаки атмосферная подсветка.