Китайцы массово жалуются на Chery Tiggo 8 Plus: какой толк в атмосферной подсветке, если её почти не видно?

Китайцы продолжают жаловаться на кроссовер Chery Tiggo 8 Plus: если в прошлый раз (совсем недавно — всего месяц назад) была масса претензий по поводу того, что информационно-развлекательная система годами не получает никаких обновлений, то сейчас под огнем атаки атмосферная подсветка.
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