Моя бабушка начала «жить» только после 60 лет и прожила целых 98 лет: 3 вещи, благодаря которым она поменяла свою жизнь

ЮлияДети и семьяМоя бабушка начала «жить» только после 60 лет и прожила целых 98 лет: 3 вещи, благодаря которым она поменяла свою жизнь Родная сестра бабушка ушла из жизни в 62 года - это стало переломным моментом и чуть не подкосило ее саму.Вернуться к статье23НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьDDushkaОтличная статья. СпасибоАлександр ДонигевичВЕДЬ ВСЁ ЭТО МОЖЕТ УВИДЕТЬ КАЖДЫЙ,НЕ ПОТЕРЯВ ИНТЕРЕС К ОКРУЖАЮЩЕМУ И К СЕБЕ В СФЕРЕ ПОЗНАНИЯ СЕБЯ И ОКРУЖЕНИЕ БЛИЗКОЕ И УДАЛЁННОЕ ,Комментировать
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