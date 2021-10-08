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Моя бабушка начала «жить» только после 60 лет и прожила целых 98 лет: 3 вещи, благодаря которым она поменяла свою жизнь

Моя бабушка начала «жить» только после 60 лет и прожила целых 98 лет: 3 вещи, благодаря которым она поменяла свою жизнь

Родная сестра бабушка ушла из жизни в 62 года - это стало переломным моментом и чуть не подкосило ее саму.

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Dushka
Отличная статья. Спасибо
Александр Донигевич
ВЕДЬ ВСЁ ЭТО МОЖЕТ УВИДЕТЬ КАЖДЫЙ,НЕ ПОТЕРЯВ ИНТЕРЕС К ОКРУЖАЮЩЕМУ И К СЕБЕ В СФЕРЕ ПОЗНАНИЯ СЕБЯ И ОКРУЖЕНИЕ БЛИЗКОЕ И УДАЛЁННОЕ ,

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