Глава Минфина США Скотт Бессент назвал выгодной для американцев сделку по дизтопливу с Россией. «То, что мы делаем, отвечает интересам американцев, в том числе потому, что позволяет снизить цены на дизельное топливо», — приводит его слова РИА Новости.
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