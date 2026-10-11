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Бессент назвал выгодной для американцев сделку по дизтопливу с Россией

Бессент назвал выгодной для американцев сделку по дизтопливу с Россией

Глава Минфина США Скотт Бессент назвал выгодной для американцев сделку по дизтопливу с Россией. «То, что мы делаем, отвечает интересам американцев, в том числе потому, что позволяет снизить цены на дизельное топливо», — приводит его слова РИА Новости.

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