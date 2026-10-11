Глава Минфина США Скотт Бессент назвал выгодной для американцев сделку по дизтопливу с Россией. «То, что мы делаем, отвечает интересам американцев, в том числе потому, что позволяет снизить цены на дизельное топливо», — приводит его слова РИА Новости.