Уилсон сделал сенчури в 113 очков в 1/4 финала Shanghai Masters 2026

Кайрен Уилсон одолел трехкратного Чемпиона мира Марка Уильямса со счетом 6-5 и вышел в 1/2 финала Shanghai Masters 2026 Кайрен Уилсон (фото: totallysnookered)Все новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Трансляции, расписание - 1/4 финала Трансляции, расписание - 1/8 финала Кайрен Уилсон одержал захватывающую победу над Марком Уильямсом в решающем фрейме со счетом 6-5 в 1/4 финала Shanghai Masters 2026.