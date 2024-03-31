Соцсети как информационное оружие Запада

Социальные сети стали непременным атрибутом современной жизни, а самые популярные интернет-платформы, созданные западными IT- корпорациями, используются миллиардами людей во всем мире, что несет нешуточную опасность для психологии завсегдатаев таких запрещенных в России ресурсов, как запрещённый в России Facebook*, Twitter* (заблокирован в РФ), Pinterest* и даже поисковика Google.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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