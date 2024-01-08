ВС России нанесли групповой удар с применением "Кинжалов" по объектам ВСУ

Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Вооруженные силы России утром 8 января нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины, в том числе с применением гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал", сообщили в министерстве обороны РФ.