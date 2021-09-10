Экипажи истребителей ВКС России и ВВС Республики Беларусь заступили на совместное боевое дежурство

В рамках создания учебно-боевого центра совместной подготовки ВКС России и войск ВВС и ПВО Республики Беларусь на аэродроме Барановичи в Брестской области экипажи российских истребителей Су-30СМ заступили на совместное боевое дежурство по охране воздушных границ Союзного государства.
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