В Москве суд обязал СК РФ частично прекратить преследование похитителя певца Руссо

Басманный районный суд столицы принял решение о прекращении СК РФ уголовного преследования в отношении Тархана Эльдукаева, который обвинялся в похищении известного певца Авраама Руссо и попытке его убить.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии