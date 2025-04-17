Б-е-з-у-м-и-е! «МЮ» позорно вылетал из ЛЕ на 120-й – и выиграл 5:4! Что это было?!

«Манчестер Юнайтед» превзошел себя. Сначала казалось, что в ужасном смысле: упустили 2:0 дома с «Лионом» в четвертьфинале Лиги Европы, в дополнительное время летели 2:4 сопернику, который был в меньшинстве.