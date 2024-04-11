Кайли Дженнер поделилась горячими фото в купальнике

Знаменитая сестра Кардашьян отдыхает на южных берегах и радует подписчиков фото в бикини! Американская бизнес-вумен и телезвезда Кайли Дженнер поделилась серией фотографий с отдыха в своем «Инстаграме» (запрещенная в России экстремистская организация).