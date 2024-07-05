В Британии площадь посева зерновых оказалась самой низкой за 20 лет

Самая низкая площадь зерновых и масличного рапса за более чем 20 лет наблюдается в Великобритании из-за погодных проблем, согласно новому исследованию Совета по развитию сельского хозяйства и садоводства страны (AHDB), 5 июля сообщает сетевое издание FarmingUK.