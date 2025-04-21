Ирина Куксенкова: Кого еще из курских чиновников арестовали за воровство, в Крым прибыл первый контейнерный ж/д-cостав по сухопутному коридору, почему Маск может уйти в отставку, – вечерняя сводка 21

Кого еще из курских чиновников арестовали за воровство, в Крым прибыл первый контейнерный ж/д-cостав по сухопутному коридору, почему Маск может уйти в отставку, – вечерняя сводка 21 апреля:Владимир Путин встретился с главами муниципалитетов.
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