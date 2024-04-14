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На картошку! Как на канале «Россия 1» оскорбили наше прошлое

На картошку! Как на канале «Россия 1» оскорбили наше прошлое

Именно в день космонавтики 12 апреля 2024 года программа «Россия 1» ЦТ вновь оскорбила наше прошлое.

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Комментарии
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N
Nata
Да. гнила картошка, потому , что мало химикатами обрабатывалась. А сейчас уже не картофан потребляем , а элементы таблицы Менделеева в неопределенных комбинациях.
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11 час.
Неизвестно Неизвестно
Что от них требует власть, то они и будут орать, как Соловьёв, на центральных телеканалах. А наша власть 30 лет была озабочена только личным обогащением. Нынешняя олигархическая власть в России в погоне за личным обогащением развалила и разграбила страну (в том числе и армию), а потом восемь лет молча смотрела на то, как обстреливают Донбасс. Система власти у нас выстроена на тотальной коррупции, а также корысти олигархов и чиновников всех рангов и структур, а народ оказался ей не нужен, поэтому и вымирает, живя в нищете на фоне дикой инфляции, устроенной банкирами ради собственного обогащения. Наша власть проявляет полное равнодушие к проблемам коренных жителей, ей нужны агрессивные инородцы, чтобы развалить страну, поэтому и существуют криминальные структуры диаспоры. Во властных структурах полно ещё иностранцев, принимавших участие в разграблении страны и готовых вовремя сбежать к своим семьям и счетам в банках. Чиновничий аппарат искусственно раздут для того, чтобы современные феодалы имели видимость поддержки. Эта власть заражена страстью обогащения, а ведь отдельные её представители уже сбегают от ответственности туда, где их семьи с двойным гражданством, дворцы и счета в банках. Эта дикая феодально-буржуазная власть допущена лишь для того, чтобы отвратить народ от такого пути развития. Мессинг предсказывал: “распадётся Советский Союз, и Россия станет слабой как никогда. Но после чуть ли не полного её разграбления, начнётся возрождение”. Чтобы возрождение нашей страны началось власть обязана перестать грабить народ, а должна повернуться к людям. Иного пути развития у России в меняющемся мире просто не может быть, так как нашей стране предначертано стать примером и объединителем других стран и народов на основе совершенно новой религии любви к людям и к окружающему миру. Наступает период трансформации нашего мира, когда карма всех за всё содеянное обязательно настигнет.
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11 час.
Александр Денисов
Зажрались ребята на телеканалах, давно на овощебазу их никто не гонял...
Ответить
4 час.

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