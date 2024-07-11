Northrop Grumman опубликовала первую фотографию новейшего малозаметного дрона XRQ-73

Первая фотография малозаметного дрона XRQ-73 / © Northrop Grumman На опубликованном снимке XRQ-73 имеет конструкцию летающего крыла, предполагает акцент на минимизацию радиолокационных и визуальных сигнатур, подчеркивая его современного беспилотного летательного аппарата для задач наблюдения и разведки.