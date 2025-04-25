Подросток на мотоцикле влетел в грузовую "ГАЗель"

В четверг в Обнинске произошла авария, в результате которой пострадал подросток. По данным полиции, 24 апреля около 17 часов 44 минут на 105 км Киевского шоссе 15-летний водитель мотоцикла Kayo ехал в сторону Москвы, не учел безопасную дистанцию и врезался в попутную грузовую "ГАЗель", за рулем которой был 31-летний мужчина.