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Славянская доктрина

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ВС РФ демонстрируют, что граница Сумской области «прозрачна», и своим переходом через неё срывают планы ВСУ на конфигурацию обороны под Суджей

ВС РФ демонстрируют, что граница Сумской области «прозрачна», и своим переходом через неё срывают планы ВСУ на конфигурацию обороны под Суджей

ВС РФ демонстрируют, что граница Сумской области «прозрачна», и своим переходом через неё срывают планы ВСУ на конфигурацию обороны под Суджей В связи с ситуацией в Сумском приграничье украинское командование, что называется, занервничало.

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