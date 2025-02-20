ВС РФ демонстрируют, что граница Сумской области «прозрачна», и своим переходом через неё срывают планы ВСУ на конфигурацию обороны под Суджей В связи с ситуацией в Сумском приграничье украинское командование, что называется, занервничало.
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