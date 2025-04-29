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Закон, порядок, государство

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Расчет РСЗО «Град» гвардейской 42-й мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» обеспечил продвижение штурмовых групп

Расчет РСЗО «Град» гвардейской 42-й мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» обеспечил продвижение штурмовых групп

Выполнение данной боевой задачи стало результатом эффективного применения средств разведки и отлаженного взаимодействия между подразделениями группировки войск «Днепр».

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