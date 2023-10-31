Ефимов: в Москве по проспекту Багратиона проехал миллион авто с момента запуска

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что с момента открытия проспекта Багратиона в столице, которое состоялось 9 сентября, по нему проехал один миллион автомобилей.
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