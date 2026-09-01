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Американист Дудаков: раскол внутри Пентагона будет усугубляться

Американист Дудаков: раскол внутри Пентагона будет усугубляться

Политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что внутри Пентагона произошёл серьёзный раскол, который в дальнейшем будет только усугубляться на фоне войны с Ираном и споров о расходовании военных ресурсов США.

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