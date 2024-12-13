По всей России пройдет невероятной красоты звездопад сегодня ночью. Метеорный поток Геминиды осыпет Землю по 120 метеоров в час.
Сегодня не спим
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По всей России пройдет невероятной красоты звездопад сегодня ночью. Метеорный поток Геминиды осыпет Землю по 120 метеоров в час.
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