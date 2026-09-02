Риск вспышки малярии в России оценили

Врач-инфекционист Сергей Вознесенский заявил, что риск вспышки малярии в России равен нулю, несмотря на распространение дупляного малярийного комара Anopheles plumbeus в южных регионах, включая Краснодарский край, Крым и Ростовскую область.
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