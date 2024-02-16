Офтальмолог Лещенко посоветовала при близорукости отказаться от сбора грибов

Врач-офтальмолог высшей категории, доцент кафедры глазных болезней ИПК Национального медико-хирургического центра имени Пирогова Ирина Лещенко предупредила, что при миопии (близорукости) очень важно не допустить отслоения сетчатки глаза, то есть прогрессирования заболевания.