Офтальмолог Лещенко посоветовала при близорукости отказаться от сбора грибов

Врач-офтальмолог высшей категории, доцент кафедры глазных болезней ИПК Национального медико-хирургического центра имени Пирогова Ирина Лещенко предупредила, что при миопии (близорукости) очень важно не допустить отслоения сетчатки глаза, то есть прогрессирования заболевания.
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