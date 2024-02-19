А где же победа? Экономическая атака Запада упёрлась в мощь России

Автор: КОШКИН Из открытых источников То, что российская экономика оказалась, к удивлению и возмущению многих бывших наших "партнёров" прочной и гибкой, и не только выстояла под ударами западных санкций, но ещё и выросла - уже не новость.
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