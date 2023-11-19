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Шэй Гилджес-Александр набрал 40 очков, «Тандер» в овертайме справились с «Уорриорз»

Шэй Гилджес-Александр набрал 40 очков, «Тандер» в овертайме справились с «Уорриорз»

«Оклахома» в овертайме обыграла «Голден Стэйт» – 130:123. Разыгрывающий «Тандер» Шэй-Гилджес Александр записал в свой актив 40 очков, 7 подборов, 6 передач, 2 перехвата и 2 блок-шота (3 потери).

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